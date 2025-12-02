Die U 13 des Kornwestheimer Footballvereins sichert sich in packenden Duellen das Ticket für die Finalspiele.

Marius Gschwendtner 02.12.2025 - 15:01 Uhr

Das U-13-Flag-Football-Team der Kornwestheim Cougars hat sich für das Indoor-Landesfinale qualifiziert. Am vergangenen Wochenende behaupteten die Kornwestheimer beim Heimturnier in der Ludwigsburger Oscar-Walcker-Schule ihren Spitzenplatz in der Staffel Mitte und sicherten sich so das Ticket für die Finalspiele am 20. Dezember in Albershausen. Ebenfalls sichere Teilnehmer sind die Herrenberg Raptors und die Stuttgart Scorpions 1.