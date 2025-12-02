Die U 13 des Kornwestheimer Footballvereins sichert sich in packenden Duellen das Ticket für die Finalspiele.

Das U-13-Flag-Football-Team der Kornwestheim Cougars hat sich für das Indoor-Landesfinale qualifiziert. Am vergangenen Wochenende behaupteten die Kornwestheimer beim Heimturnier in der Ludwigsburger Oscar-Walcker-Schule ihren Spitzenplatz in der Staffel Mitte und sicherten sich so das Ticket für die Finalspiele am 20. Dezember in Albershausen. Ebenfalls sichere Teilnehmer sind die Herrenberg Raptors und die Stuttgart Scorpions 1.

 

Das Team, das seit mittlerweile drei Jahren zusammenspielt, lieferte sich zum Auftakt ein packendes Derby gegen die Ludwigsburg Bulldogs. Am Ende hatten die Kornwestheimer knapp mit 13:12 die Nase vorn. Nach einem weiteren 12:6-Sieg gegen die Backnang Wolverines, lieferten sich die Cougars und Bulldogs erneut ein packendes Duell auf hohem Niveau. Diesmal holten sich die Ludwigsburger den 14:6-Derbysieg. Zum Abschluss feierten die Kornwestheimer einen souveränen 13:0-Sieg gegen Backnang.

Die Mannschaft, die in der Offensive von Andreas Geibel und Sven Bayer sowie in der Defensive von Werner Randi und Marjan Janza betreut wird, bereitet sich nun auf das Finalturnier, das am 20. Dezember ab 10 Uhr in Albershausen stattfinden wird, vor.