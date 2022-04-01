Das Wetter ist ungemütlich oder frostig? Kein Problem. Denn in der Region Stuttgart gibt es zahlreiche Indoor-Spielplätze für Familien. Wir haben eine Übersicht erstellt.

Egal wie das Wetter ist, Familien in der Region muss es nicht langweilig werden. Glücklicherweise werden zahlreiche Aktivitäten angeboten, die Familien auch bei schlechtem Wetter bei Laune halten: planschen in einem der vielen Schwimmbäder, ein Film im Kino ansehen, im Winter eine Eishalle besuchen – oder ein paar Stunden in einem Indoor-Spielplatz verbringen.

Es gibt auch Indoor-Spielplätze speziell für Kleinkinder In Stuttgart und in den umliegenden Landkreisen gibt es da ganz unterschiedliche Möglichkeiten: Wer noch ein Kleinkind unter fünf Jahren zu Hause hat, für den bietet sich zum Beispiel das Bambilicious in Leinfelden-Echterdingen an. Für Kinder bis etwa sieben Jahren eignet sich das Spielzelt in Leonberg. Etwas aufregender geht es im Sensapolis in Sindelfingen zu. Trampolinfans sind in den Sprungbuden in Filderstadt oder in Stuttgart-Bad Cannstatt richtig.

Noch ganz neu ist der Indoorspielplatz in der Stuttgarter Innenstadt. Im Januar 2026 haben Andreas Burz und Christian Wilhelm an der Schulstraße 11-17 eine Bewegungswelt auf 1000 Quadratmeter eröffnet. Im Erdgeschoss ist Platz für Kleine unter drei Jahren, im Obergeschoss sollen sich Kinder bis etwa neun Jahren wohlfühlen.

Wir haben eine Übersicht über die besten Indoor-Spielplätze in und rund um Stuttgart erstellt. Schauen Sie sich unsere Bildergalerie an!

Dieser Artikel erschien erstmals im November 2023 und wurde im Januar 2026 aktualisiert.