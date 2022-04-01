Das Wetter ist ungemütlich oder frostig? Kein Problem. Denn in der Region Stuttgart gibt es zahlreiche Indoor-Spielplätze für Familien. Wir haben eine Übersicht erstellt.
22.01.2026 - 18:02 Uhr
Egal wie das Wetter ist, Familien in der Region muss es nicht langweilig werden. Glücklicherweise werden zahlreiche Aktivitäten angeboten, die Familien auch bei schlechtem Wetter bei Laune halten: planschen in einem der vielen Schwimmbäder, ein Film im Kino ansehen, im Winter eine Eishalle besuchen – oder ein paar Stunden in einem Indoor-Spielplatz verbringen.