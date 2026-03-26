Indoor-Spielplatz: Neues privates Kinderparadies in Plochingen eröffnet

Mete und Elcin krabbeln um die Wette zwischen den Hänge-Elementen des Krabbeltunnels durch, Eliz lässt sich bäuchlings ins Bällebad fallen. Mitsamt ihrem Glitzer-Kleid taucht sie zwischen den bunten Bällen ab. Hier dürfen auch Prinzessinnen toben, ebenso wie wilde Mädels und Kerle, Geburtstagskinder und ihre Gäste.

Das Thema Kindergeburtstag ist einer der Hauptgründe, warum es „EbiVent“ gibt. „Als Mama mit zwei Kindern kenne ich die Frage, wo wir die Kindergeburtstage feiern“, sagt Ebru Senol. Sie weiß, dass das in vielen Familien ein Thema ist: „Oft sind ja die Wohnungen zu klein.“ Dazu kämen die aufwendigen Vor- und Nachbereitungen für so eine Feier.

Die Gastronomin – sie hat drei Jahre lang das Sapor bei der Plochinger Tennisgesellschaft geführt – machte Nägel mit Köpfen und hat Räume mitten in der Plochinger Innenstadt übernommen. Es handelt sich um den hinteren Teil der früheren Buchhandlung Osiander, der Zugang liegt etwas versteckt in der Schurwaldpassage.

Privater Indoor-Spielsplatz in Plochingen

Aber EbiVent hat auch keine allgemeinen Öffnungszeiten, sondern ist für private Nutzung gedacht: im privaten Kreis feiern, aber nicht in der eigenen Wohnung. Neben Kindergeburtstagen kann sich die Gründerin Familienfeiern mit Kindern gut vorstellen, oder moderne Partyformate wie „Baby-Shower“.

Auch die Mamas haben Spaß. Foto: aia

Motto-Dekorationen bietet die Chefin zusätzlich an. Die 39-Jährige, die in Deizisau aufgewachsen ist und in Plochingen lebt, hofft, mit dem kleinen Indoor-Spielplatz den Zeitgeist zu treffen. Werbung macht sie vor allem auf Social Media, aber auch mit Bannern und Flyern.

„Ich wollte einen Raum schaffen, wo Kinder spielen können und die Eltern entspannt sind“, sagt die Gründerin von EbiVent. Zur Entspannung gehöre auch, dass die Eltern ihren Nachwuchs im Blick haben – das ist hier jederzeit gegeben: Vom großen, runden Tisch in der Mitte ist der Kindertisch ebenso im Blick wie das Regal mit Büchern, Holzpuzzles und Kugelbahnen und das Spielareal mit Bällebad, Rutsche und mehr. Hier tummeln sich die Kinder am liebsten, besonders heißt begehrt ist das Trampolin.

Unsere Empfehlung für Sie Ausflugsziel im Kreis Esslingen Saisonstart auf dem Hohenneuffen – So lebte man einst hinter dicken Burgmauern Die mächtige Festungsruine im Kreis Esslingen lädt am Sonntag zum Aktionstag mit Angeboten für die ganze Familie ein. Ab jetzt finden wieder regelmäßig Führungen statt.

Verpflegung und Reinigung im Indoor-Spielplatz

Für Kinder von zwei bis neun Jahren sei der Raum ideal zum Spielen, sagt Ebru Senol, aber auch Ältere hätten ihren Spaß. Wichtig ist ihr, „dass alles familienbudgetfreundlich bleibt“, sagt sie. Deshalb dürfen die Nutzer ihr eigenes Essen mitbringen, sie können aber auch Catering buchen und werden dann vom Aspen in Hochdorf von Senols Cousine, beliefert. Ansonsten gibt es auch in der Plochinger Innenstadt verschiedene Angebote.

Gebucht wird für vier Stunden oder den ganzen Tag. Die Nutzer räumen am Ende auf, die Endreinigung übernimmt EbiVent – sie ist im Preis enthalten, sodass mit dem Ende der Feier auch wirklich alles erledigt ist.