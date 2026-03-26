Indoor-Spielplatz Neues privates Kinderparadies in Plochingen eröffnet
Die Kinder können toben, die Erwachsenen entspannen: Ebru Senol hat mitten in Plochingen einen Ort für Familienfeiern und Kindergeburtstage geschaffen.
Die Kinder können toben, die Erwachsenen entspannen: Ebru Senol hat mitten in Plochingen einen Ort für Familienfeiern und Kindergeburtstage geschaffen.
Mete und Elcin krabbeln um die Wette zwischen den Hänge-Elementen des Krabbeltunnels durch, Eliz lässt sich bäuchlings ins Bällebad fallen. Mitsamt ihrem Glitzer-Kleid taucht sie zwischen den bunten Bällen ab. Hier dürfen auch Prinzessinnen toben, ebenso wie wilde Mädels und Kerle, Geburtstagskinder und ihre Gäste.