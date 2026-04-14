Washington und Jakarta rücken enger zusammen – und schließen eine neue Verteidigungspartnerschaft. Gibt es bald Überflugrechte für US-Militärflugzeuge?
14.04.2026 - 05:02 Uhr
Washington/Jakarta - Vor dem Hintergrund wachsender strategischer Konkurrenz im Indopazifik wollen die USA und Indonesien ihre militärische Zusammenarbeit mit einer neuen Verteidigungspartnerschaft deutlich ausbauen. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und sein indonesischer Amtskollege Sjafrie Sjamsoeddin kündigten nach einem Treffen in Washington eine "Major Defense Cooperation Partnership" (MDCP) an.