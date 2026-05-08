Druck aus Asien, schwache Wirtschaft: Festo setzt den Rotstift an und baut zahlreiche Stellen ab. Was steckt hinter dem Sparkurs - und wie geht es für die Beschäftigten weiter?
08.05.2026 - 15:39 Uhr
Esslingen am Neckar (dpa/lsw) - Der Industrieanlagenbauer Festo will in Deutschland rund 1.300 Stellen streichen. Marktveränderungen, zunehmender Wettbewerb aus Asien und geopolitische Krisen forderten Festo stark heraus, teilte das Familienunternehmen aus Esslingen mit. Angesichts der verschärften Marktbedingungen setze man auf ein globales Transformationsprogramm zur Steigerung von Wachstum und Effizienz.