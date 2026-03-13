Die Industrie hat schwere Jahre hinter sich. 2026 sollte es eigentlich bergauf gehen. Nun könnte aber der Iran-Krieg ins Kontor schlagen. Gewerkschaftschef Vassiliadis warnt mit deutlichen Worten.
Berlin/Hannover - Die Industriegewerkschaft IG BCE warnt vor schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen des Iran-Krieges und fordert mehr Anstrengung zum Erhalt energieintensiver Unternehmen. Der Vorsitzende Michael Vassiliadis sagte am Donnerstagabend vor Journalisten, er glaube, dass die Auswirkungen des Iran-Kriegs für die Energieversorgung sowie mit steigenden Öl- und Gaspreisen noch weitgehend unterschätzt werde. Falls der Iran-Krieg länger dauere, könne dies massive Folgen haben.