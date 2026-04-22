Teure Energie, Iran-Krieg und schwache Wirtschaft: Hessens Chemiebranche kämpft mit Einbußen. Die Aussichten bleiben trüb. Besser sieht es für die Pharmabranche aus.
22.04.2026 - 12:09 Uhr
Frankfurt/Main - Die hessische Chemieindustrie erwartet nach einem schwierigen Jahr 2025 neue Rückschläge durch den Nahost-Krieg. Eine Mehrheit der Unternehmen rechne in den kommenden Monaten mit Stagnation oder sinkenden Geschäften, berichteten der Branchenverband VCI Hessen und der Arbeitgeberverband HessenChemie in Frankfurt. "Der Irankrieg und die deutlich gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten belasten das Chemiegeschäft zusätzlich."