Ein Milliarden-Deal, der die Branche aufrüttelt: Kone will TK Elevator schlucken und zum globalen Riesen werden. Bis zum Abschluss dauert es aber noch etwas.
29.04.2026 - 10:52 Uhr
Espoo/Düsseldorf - Für fast 30 Milliarden Euro übernimmt der finnische Aufzughersteller Kone den deutschen Wettbewerber TK Elevator (TKE) von den Finanzinvestoren Cinven und Advent. Die Transaktion bewertet die ehemalige Aufzugsparte von Thyssenkrupp mit 29,4 Milliarden Euro inklusive Schulden, wie die Parteien mitteilten. Die Übernahme soll in bar und neuen Kone-Aktien erfolgen, hieß es. Mit einem Abschluss wird frühestens im zweiten Quartal 2027 gerechnet.