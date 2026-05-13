Der derzeit wertvollste Konzern im Dax schreibt Milliardengewinne und profitiert von der Erholung in einem seiner wichtigsten Bereiche. Insgesamt sinkt der Gewinn aber.
13.05.2026 - 07:00 Uhr
München - Siemens hat in der von Unsicherheit und Belastungen geprägten Weltlage solide Zahlen vorgelegt. Zwar sank der Gewinn des Konzerns im zweiten Geschäftsquartal von Januar bis März um 8 Prozent, wie er mitteilt. Viele andere deutsche Unternehmen können von 2,2 Milliarden Plus unter dem Strich aber nur träumen. Zudem hatte Siemens vor einem Jahr noch von einem Sondereffekt profitiert.