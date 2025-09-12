Die IG Metall fordert sichere Jobs und einen Inflationsausgleich für 82.000 Stahl-Beschäftigte. Doch die Arbeitgeber blockieren. Kommt es zu Warnstreiks?
12.09.2025 - 11:44 Uhr
Frankfurt/Main - In der kriselnden Stahl- und Eisenindustrie stehen die Tarifverhandlungen für bundesweit 82.000 Beschäftigte bevor. Die IG Metall fordert von den Arbeitgebern, Arbeitsplätze und Reallöhne zu sichern, wie die Gewerkschaft in Frankfurt mitteilte. Sie und die Politik stünden in der Verantwortung, den Standort nicht zu gefährden, sagte IG Metall-Tarifvorständin Nadine Boguslawski. "Wir wollen ein Ausbluten der deutschen Schlüsselindustrie und ihrer Beschäftigten auf jeder Ebene verhindern."