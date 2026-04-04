Die Chemieindustrie in Ostdeutschland steht unter Druck - und blickt mit Sorge auf die anstehenden Landtagswahlen. Welche Folgen hätte ein stärkerer Einfluss der AfD?
04.04.2026 - 12:05 Uhr
Berlin/Leuna - Die Chemieindustrie warnt mit Blick auf die Landtagswahlen in Ostdeutschland vor politischen Risiken für den Standort. Die Branche sieht die kommenden Jahre als entscheidend für die Zukunft zentraler Industriezweige. Neben Sachsen-Anhalt wird im September auch in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gewählt.