Konjunkturflaute, US-Zölle und China-Konkurrenz: Der deutsche Maschinenbau hat zu kämpfen. Gerade der Zollstreit mit Donald Trump trifft die Exporte. Lichtblicke liegen in Europa.
23.02.2026 - 08:00 Uhr
Frankfurt/Main - Der Handelsstreit mit den USA und ein schwaches China-Geschäft haben den deutschen Maschinenbauern 2025 Exporteinbußen beschert. Die Ausfuhren sanken um 1,8 Prozent gegenüber 2024, wie der Branchenverband VDMA in Frankfurt mitteilte. Preisbereinigt lag der Rückgang sogar bei 3,3 Prozent. Steigende Exporte im Dezember konnten das Jahresminus nicht verhindern.