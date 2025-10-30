Industriekrise im Südwesten Wo bleibt das Bündnis für Arbeit 2.0?
Die Talfahrt der Industrie im Südwesten zwingt zu einem starken Signal des Miteinanders statt kleinteiliger Streitereien – zu einem neuen Bündnis für Arbeit, meint unser Autor.
Die Talfahrt der Industrie im Südwesten zwingt zu einem starken Signal des Miteinanders statt kleinteiliger Streitereien – zu einem neuen Bündnis für Arbeit, meint unser Autor.
Der Niedergang der Automobilindustrie hat Konsequenzen: Auf breiter Front droht der Schwund an Beschäftigung. Die Unternehmen schreiten mit ihren Personalabbau- und Verlagerungsplänen voran. Bisher werden sozialverträgliche Programme über mehrere Jahre angekündigt, doch hält die IG Metall bereits Entlassungswellen für möglich, wie es sie seit 35 Jahren nicht mehr gegeben hat.