Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen hat sich auf die Fahnen geschrieben, Bürokratie abzubauen. Die deutsche Wirtschaftsministerin sagt: Das Gegenteil passiert.
Die Geduld mit der EU scheint bei Katherina Reiche aufgebraucht. Bei einem Treffen am Donnerstag in Brüssel fand die Wirtschaftsministerin ungewöhnlich scharfe Worte für die Bemühungen der EU-Kommission, die lahmende europäische Wirtschaft anzukurbeln. „Der Industrial Accelerator Act ist der 50. Vorschlag, parallel zu schon 49 existierenden, wie europäisch beschafft werden soll“, bemerkte die CDU-Politikerin spitz. „Das ist zu kompliziert,“ lautete ihr vernichtendes Fazit. „Das ist das Gegenteil von Entbürokratisierung. Wir brauchen mehr Freiräume, wir brauchen mehr Spielräume und weniger Regeln aus Brüssel.“