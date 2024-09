Damit haben auch Ökonomen nicht gerechnet - und das lässt für die kommenden Monate hoffen. Statt eines Rückgangs verbuchen Industrieunternehmen erneut mehr Bestellungen. Das Plus hat aber einen Grund.

red/dpa 05.09.2024 - 08:59 Uhr

Der Auftragseingang sorgt erneut für einen Lichtblick in der angeschlagenen deutschen Industrie. Im Juli seien die Bestellungen dank größerer Aufträge im Monatsvergleich um 2,9 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden mit. Dies ist der zweite Anstieg in Folge, nachdem der Auftragseingang zuvor fünf Monate kontinuierlich gesunken war.