Beim Sommerfest der Ludwigsburger Linken mit Parteichefin Ines Schwerdtner zeigt die Partei neues Selbstbewusstsein – doch findet sie auch Antworten auf die Probleme der Region?
07.08.2025 - 19:30 Uhr
Natürlich ist die Bahn zu spät. Das macht die Anreise von Köln nach Ludwigsburg für Ines Schwerdtner stressiger, als sie es sein müsste, der Zeitplan für die Parteichefin der Linken wird eng. Trotzdem steht sie am Mittwochnachmittag pünktlich auf dem Arsenalplatz, als das Sommerfest der Linken beginnt. Denn Schwerdtner ist auf einer Mission. Sie reist durchs Land, um ihre Basis kennenzulernen. Und so den Schwung aus dem Bund mitzunehmen, um die Linke in die Landesparlamente zu bringen.