Die Vogelgrippe breitet sich in Deutschland aus. Nun wurde im Landkreis Heilbronn eine infizierte Graugans entdeckt. Was das für das Infektionsrisiko bedeutet.
05.11.2025 - 18:24 Uhr
Eine mit Vogelgrippe infizierte Graugans ist im Landkreis Heilbronn entdeckt worden. Bei dem Tier sei das Influenzavirus vom Subtyp H5N1 nachgewiesen worden, wie das Landratsamt mitteilte. Der Wildvogel wurde demnach im Bereich des Breitenauer Sees gefunden. Der See liegt auf dem Gebiet von Obersulm und Löwenstein, östlich von Heilbronn.