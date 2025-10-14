Das Statistische Bundesamt hat heute die Inflationszahlen für den September 2025 veröffentlicht. Trotz Teuerung sind auch einige Dinge günstiger geworden.
14.10.2025 - 14:28 Uhr
Die Inflation in Deutschland zieht wieder an. Im September 2025 lag die Teuerungsrate laut neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes bei 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. So hoch wie seit dem Frühjahr nicht mehr. Haupttreiber sind die weiter steigenden Preise für Dienstleistungen, die im Jahresvergleich um 3,4 Prozent zulegten. Doch zwischen teureren Mieten, Versicherungen und Lebensmitteln gibt es auch eine gute Nachricht: Einige Produkte sind günstiger geworden.