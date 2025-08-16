Der Influencer und Youtuber Inscope21 hat für den Samstagnachmittag zu einem Sonderverkauf nach Stuttgart eingeladen. Nun stehen Hunderte am Rotebühlplatz Schlange.

Ein angekündigter Sonderverkauf des Influencers und Youtubers Nicolas Lazaridis alias Inscope21 sorgt am Samstagnachmittag für einen größeren Menschenauflauf am Stuttgarter Rotebühlplatz. Dort stehen zum Teil seit dem Morgen Menschen Schlange, um Schnäppchen zu machen. Am Mittag war die Schlange auf mehrere Hundert Menschen angewachsen.

Lazaridis ist in den vergangenen Jahren als Comedian auf Youtube bekannt geworden und inzwischen auch Geschäftsmann, zu ihm gehört das Modelabel Ola Kala, aus dessen Lager am Samstag Waren zweiter Wahl in Stuttgart verkauft werden.

Lazaridis alias Inscope21 hat auf Youtube rund 2,74 Millionen Follower. Aufsehen erregte er im Herbst 2019 mit einem Instagram-Video, in dem er angeblich ein Gericht aus einem Babydelfin zubereiten wollte. Das Video entpuppte sich allerdings als Werbeaktion für einen Bio-Lebensmittelhersteller von Fischprodukten.