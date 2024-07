Die beiden Social-Media-Stars warten derzeit auf einen Strafprozess wegen Menschenhandels und Vergewaltigung in Rumänien. Weiterer Ärger braut sich derweil in Großbritannien zusammen.

dpa 09.07.2024 - 17:09 Uhr

London - Der britisch-amerikanische Influencer Andrew Tate und sein Bruder Tristan werden in Großbritannien wegen Steuerhinterziehung verklagt. Den beiden wird vorgeworfen, für Einnahmen in Höhe von 21 Millionen Pfund (knapp 25 Millionen Euro) keinerlei Steuern bezahlt zu haben, wie die Nachrichtenagentur PA aus dem Gerichtssaal in London meldete. Das Geld stammt demnach aus Online-Verkäufen und von der Plattform OnlyFans.