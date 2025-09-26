Die bekannte Streamerin Kunshikitty hat bei einem Oktoberfest-Besuch in München gefilmt, wie ein Besucher sie während ihres Live-Streams sexuell belästigt. Die Polizei ermittelt.

Während einer Live-Übertragung ist es vor einigen Tagen auf dem Münchner Oktoberfest zu einem Fall von sexueller Belästigung gekommen. Normalerweise zeigt die bekannte Streamerin Kunshikitty ihren Followern in Live-Streams, wie sie im Alltag oder auf Veranstaltungen unterwegs ist. Am Montagabend kommt es allerdings zu einem Zwischenfall: Als die Streamerin gerade dabei ist, ihren Wiesn-Besuch auf der Streaming-Plattform Twitch zu teilen, bedrängt ein anderer Festbesucher sie offensichtlich sexuell – und das vor laufender Kamera.

Der Mann läuft Kunshikitty in der Aufnahme, die im Netz aktuell für große Entrüstung sorgt, in den Weg, fasst ihr an Schulter und Hüfte und lallt ihr daraufhin eine sexuell eindeutige Botschaft entgegen.

Die Influencerin versucht den Mann wegzuschieben, fragt ihn: „Du weißt, dass da ’ne Kamera ist, oder?“ und zeigt auf ihre Handykamera. Den sichtlich betrunkenen Mann scheint das nicht zu stören. „Ja“, antwortet er knapp, ohne von Kunshikitty abzulassen, die ungefragten Berührungen hören nicht auf.

Streamerin filmt sexuelle Belästigung live auf der Wiesn

Vielmehr versucht der Besucher aufdringlich ein Gespräch aufzubauen, fragt die Influencerin, ob sie nicht mit ihm zur After Wiesn wolle. Ihr „Nein“ akzeptiert er nicht. „So redet man doch nicht mit ’ner Frau“, sagt die Streamerin im Video.

Als der Wiesn-Besucher die Belästigung als Scherz abtun will, entgegnet Kunshikitty: „War aber nicht so witzig“. Eine andere Besucherin bekommt die Szene schließlich mit und bietet der Influencerin Hilfe an, der Clip endet.

Im Netz stößt das Video auf Empörung. Eine Nutzerin etwa schreibt auf der Nachrichtenplattform X: „Endlich kommt sowas mal in den Nachrichten.“

Das Video ist mittlerweile auch der Münchner Polizei bekannt, die Behörden ermitteln wegen sexueller Belästigung. Die Süddeutsche Zeitung (SZ) hatte zuerst darüber berichtet.

Polizei ermittelt

Auf dem Oktoberfest in München ereignen sich regelmäßig Fälle von sexueller Belästigung und Vergewaltigung. Schon am ersten Wiesn-Samstag waren laut Polizei fünf Fälle von Belästigung angezeigt worden, bei denen Frauen jeweils gegen ihren Willen berührt worden waren. Am vergangenen Montag, als auch die Streamerin auf dem Festgelände unterwegs war, kam es laut Pressebericht der Münchner Polizei zu mindestens zwei weiteren Fällen.

Gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ riet die Polizei Frauen, die auf der Wiesn belästigt werden, sich möglichst frühzeitig aus der Gefahrensituation zu befreien und lauthals auf sich aufmerksam zu machen. Zudem sollten sie sich an das Sicherheitspersonal wenden. Auch einen Safe Space gebe es auf dem Oktoberfest. Zudem sei eine sofortige Strafanzeige empfehlenswert: Die Wahrscheinlichkeit sei dann am höchsten, dass der Täter zur Verantwortung gezogen werden könne.