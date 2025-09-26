Die bekannte Streamerin Kunshikitty hat bei einem Oktoberfest-Besuch in München gefilmt, wie ein Besucher sie während ihres Live-Streams sexuell belästigt. Die Polizei ermittelt.
26.09.2025 - 16:04 Uhr
Während einer Live-Übertragung ist es vor einigen Tagen auf dem Münchner Oktoberfest zu einem Fall von sexueller Belästigung gekommen. Normalerweise zeigt die bekannte Streamerin Kunshikitty ihren Followern in Live-Streams, wie sie im Alltag oder auf Veranstaltungen unterwegs ist. Am Montagabend kommt es allerdings zu einem Zwischenfall: Als die Streamerin gerade dabei ist, ihren Wiesn-Besuch auf der Streaming-Plattform Twitch zu teilen, bedrängt ein anderer Festbesucher sie offensichtlich sexuell – und das vor laufender Kamera.