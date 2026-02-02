Millionen sehen die Videos der Maurermeisterin aus Kraichtal. Doch erst die Arbeit habe sie selbstbewusst gemacht, sagt Julia Schäfer selbst. In der Schule sei es schwer gewesen.

Handwerks-Influencerin „Tschulique“ aus Kraichtal bei Karlsruhe folgen in den sozialen Netzwerken Millionen. Die 32-jährige Maurermeisterin wurde allerdings in ihrer Schulzeit gemobbt, wie sie dem SWR erzählte. „Kinder können grausam sein, wir wissen’s“, sagte „Tschulique“, im normalen Leben Julia Schäfer. „Ich habe halt Rock und Metal gehört, und die Schulkameraden haben halt Hip-Hop gehört.“ Dann hätten sie angefangen, sie zu mobben, hätten sie auch vor einen anfahrenden Schulbus gestoßen und ihren Schulranzen ausgeleert.