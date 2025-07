Kinder haben Energie. Und davon manchmal mehr, als in vier Wände passt. Darum habe ich mich auf die Suche nach Orten gemacht, an denen Kinder sich auspowern und überschüssige Energie abbauen können – und ganz nebenbei noch viel, viel Spaß haben. Unter meinen sechs Favoriten ist hoffentlich auch für Euer Kind der passende Ort zum Austoben dabei.

Beim Klettern im Niederseilgarten ist die Gefahr klein und der Spaß groß. Foto: Katja Flohrer

Der Niederseilgarten in Sindelfingen

Ein großartiges Gelände für alle Kletterbegeisterten ist der Niederseilgarten in Sindelfingen. Denn dort wartet ein abwechslungsreicher Kletterparcours auf Euch.

Zwölf verschiedene Parcours-Elemente in Bodennähe laden zum Klettern und Balancieren ein. Durch die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade werden hier sowohl jüngere als auch ältere Kinder glücklich – und sogar Erwachsene.

Egal, ob beim Hangeln entlang schwankender Holzklötze, beim Balancieren über eine der Wackelbrücken oder beim Durchsteigen des großen Netzes: Hier kommen kleine und große Kletterfans voll auf ihre Kosten und werden garantiert ganz viel Energie los.

Adresse: Arthur-Gruber-Straße 65, 71065 Sindelfingen

Altersempfehlung: Ab circa drei oder vier Jahren

Hier geht’s ab für kleine und (mittel)große Fahrradfans. Foto: Katja Flohrer

Der Dirtpark in den Wannenäckern

Eure Kinder fahren gerne Fahrrad? Dann ist der Dirtpark in Bad Cannstatt der perfekte Ort zum Austoben. In etlichen Kurven, auf kleinen und großen Rampen darf hier das eigene Können unter Beweis gestellt werden.

Wer sich noch nicht auf die ganz großen Rampen traut, fährt auf der kleinen Spur daneben.

Kinder, die genug vom Radfahren haben, können auf dem riesigen Spielplatz direkt gegenüber noch mehr Energie loswerden. Mit langer Tunnelrutsche, einer rasanten Seilbahn und vielen weiteren Spielelementen ist das Gelände ein echtes Spielplatz-Paradies.

Adresse: In den Wannenäckern, 70374 Stuttgart-Bad Cannstatt

Altersempfehlung: Dirtpark ab circa fünf Jahren, Spielplatz ab circa vier Jahren

Hinweis: Fahrtrichtung ist im Uhrzeigersinn. Bitte beachtet, dass die Bahnen nur im trockenen Zustand befahrbar sind!

Der Spielplatz in Waldenbuch erinnert ein bisschen an einen Ninja-Warrior-Parcours. Foto: Katja Flohrer

Der Reifen-Spielplatz in Waldenbuch

Ein weiterer toller Ort für energiegeladene Kinder ist der Reifen-Spielplatz in Waldenbuch. Denn dort wurde eine große Anzahl an Autoreifen so gestapelt, aufgehängt und angeordnet, dass ein fantastisches Action-Gelände entstanden ist – fast wie ein Ninja-Warrior-Parcours.

Ihr könnt dort nach Herzenslust hangeln und schwingen, balancieren und springen.

Der Spielplatz ist optisch vielleicht kein besonders Schöner – aber einer, auf dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene sich richtig auspowern und ins Schwitzen kommen können.

Am Rand des Spielplatzes befinden sich außerdem zwei klassische Kletter- und Spieltürme mit Sandbereich, so dass auch jüngere Kinder Spaß haben, falls die Beine noch zu kurz für die Reifen-Action sind.

Adresse: Glashütter Täle 42, 71111 Waldenbuch

Altersempfehlung: Ab circa vier Jahren

Kletterfans sind auf diesem Spielplatz auf der Waldau genau richtig. Foto: Katja Flohrer

Der Kletterspielplatz auf der Waldau

Einen der schönsten und größten Spielplätze Stuttgarts findet Ihr auf der Waldau in Degerloch. Unweit des Fernsehturms wartet hier ein Gelände auf Euch, das vor allem die Herzen von kleinen Kletterfans höher schlagen lässt. Aber auch alle anderen finden auf diesem Spielplatz das passende Spielgerät.

Eure Kinder können sich am Boulderfelsen oder im Kletterparcours auspowern. Außerdem gibt’s eine Seilbahn, zwei Rutschentürme, Trampoline, einen Kleinkindspielbereich und sogar einen echten Kletterbaum.

Der Spielplatz liegt größtenteils im Schatten, sodass er auch an heißen Tagen ein toller Ort zum Austoben ist.

Adresse: Georgiiweg 1, 70597 Stuttgart-Degerloch

Altersempfehlung: Ab zwei Jahren

Nur zehn Minuten entfernt vom Birkenkopf ist ein Waldspielplatz – für alle Kids, denen das Wandern noch nicht gereicht hat. Foto: Katja Flohrer

Spaziergang auf den Birkenkopf plus Waldspielplatz

Ein kurzer, aber sehr sportlicher Spaziergang erwartet Euch auf dem Birkenkopf. Den Gipfel erreicht Ihr über den zirka einen Kilometer langen, spiralförmigen und etwas steilen Weg, der sich den Hügel hinauf schlängelt. Oben angekommen, werdet Ihr mit einer überwältigend schönen Aussicht auf die Stadt belohnt. Der Weg ist komplett kinderwagentauglich und dadurch mit Kindern jeden Alters gut machbar.

Wenn Ihr den Ausflug noch ausdehnen wollt, empfehle ich Euch einen Besuch auf dem nahegelegenen Waldspielplatz im Bürgerwald. Vom Fuß des Birkenkopfs aus erreicht Ihr den in knapp zehn Minuten. Auch dort kommt man easy mit dem Kinderwagen hin.

Adresse: Parkplatz am Birkenkopf, Rotenwaldstraße, 70197 Stuttgart-West

Altersempfehlung: Spaziergang für alle, Spielplatz ab circa zwei Jahren

Auch kleinere Kinder können sich mit dem Laufrad auf dem Pumptrack austoben. Foto: Katja Flohrer

Der Pumptrack in Plieningen

Egal, ob Eure Kinder Laufrad, Fahrrad oder doch lieber Roller fahren: Der Pumptrack in Stuttgart- Plieningen ist ein echter Traum für aktive Kinder. On top gibt’s gleich nebenan sogar noch einen Spielplatz und einen Skatepark.

Die Pumptrack-Strecke zeichnet aus, dass dort auch schon jüngere Kinder ihre Runden drehen können. Ältere Kinder üben kleine Sprünge oder fahren besonders schnittige Kurven.

Durch die Kombi aus Pumptrack, Skatepark und Spielplatz bietet das Gelände viele sportliche Möglichkeiten zum Austoben.

Adresse: Im Wolfer 40, 70599 Stuttgart-Plieningen

Altersempfehlung: Ab circa vier Jahren

Zaubermittel: Frische Luft

Ich weiß auch, dass es manchmal Überwindung kostet, rauszugehen. Gerade, wenn der Tag bis dahin sehr anstrengend war. Aber genau dann lohnt es sich besonders! Denn eine Portion frische Luft gepaart mit ein bisschen Action wirkt meistens wahre Wunder. Wie von Zauberhand scheint sich da ein Schalter umzulegen, und die Kinder samt Eltern sind zufrieden und ausgeglichen.

In diesem Sinne wünsche ich Euch tolle Familienzeiten mit meinen Tipps und viel Spaß beim Austoben!