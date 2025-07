Ein schöner Spielplatz macht Kinder glücklich. Ein guter Kaffee dazu auch noch die Eltern. Deswegen habe ich mich in Stuttgart und Umgebung auf die Suche nach Spielplätzen gemacht, bei denen ein schönes Café oder eine Eisdiele in der Nähe ist.

Denn sind wir mal ehrlich: Wenn die Kinder glücklich spielen und wir Eltern eine kleine Pause zum Durchatmen haben, fühlt sich der Tag für alle doch gleich entspannter an.

Am Spielplatz im Dürrlewanger Park tragen die Spielgeräte Zipfelmützen. Foto: Katja Flohrer

Zipfelmützen und Macarons

Auf dem Spielplatz im Dürrlewanger Park tragen alle Spiele-Häuser Zipfelmützen. Die Spielfläche zum Klettern, Hangeln und Balancieren ist in zwei Bereiche unterteilt: Einem größeren für die älteren Kinder ab circa vier Jahren und einem kleineren für jüngere Kinder. Auf der angrenzenden Wiese könnt Ihr nicht nur picknicken, in der warmen Jahreszeit wartet sogar eine Wasserpumpe samt Bachlauf auf Euch.

Vom Spielplatz aus gibt es nur etwa 150 Meter entfernt die vielleicht besten Macarons der Stadt. In der familiengeführten Konditorei Geiler gibt es aber noch viel mehr: Kuchen und Torten, verschiedenes Eis und natürlich Kaffee in vielen Variationen. Aktuell hat das Café keine Sitzgelegenheiten. Ihr erhaltet aber alles, was man braucht, um die Leckereien mit zum Spielplatz zu nehmen und dort zu genießen.

Besonders schön: Die Konditorei Geiler ist Teil der Initiative „Nette Toilette”. Ihr könnt also während der Öffnungszeiten kostenfrei die Toilette nutzen.

Adresse: Konditorei Geiler, Osterbronnstraße 52, 70565 Stuttgart

Öffnungszeiten: Di-Sa 10-17 Uhr, So 12-17 Uhr

Entfernung zum Spielplatz: Circa 150 Meter

Altersempfehlung Spielplatz: Ein bis zehn Jahre

Mein Tipp: Die Macarons sind ein Traum und sorgen für echte Paris-Vibes.

Der neue Spielplatz in der Elisabethenanlage. Foto: Katja Flohrer

Erst der Spielplatz, dann das Eis

Im Frühsommer wurde der Spielplatz in der Elisabethenanlage eröffnet. Und das Warten hat sich sowas von gelohnt. Für die Kinder gibt es Klettermöglichkeiten, verschiedene Rutschen, Schaukeln, einen Wasserspielbereich und jede Menge Sand.

Direkt angrenzend findet Ihr außerdem zwei Bolzplätze und einen Basketballkorb. Auf der gesamten Anlage laden viele Sitzgelegenheiten zum Pause Machen ein.

Wer den Spielplatz besucht und Lust auf ein Eis hat, wird ganz in der Nähe im Café Fragola am Bismarckplatz fündig. Für 2 Euro pro Kugel habt Ihr hier eine Auswahl aus vielen klassischen und ein paar besonderen Eissorten. Auch der Kaffee ist richtig gut.

Adresse: Café Fragola, Vogelsangstraße 33, 70197 Stuttgart

Öffnungszeiten: Täglich 7-23 Uhr

Entfernung zum Spielplatz: 250 Meter

Altersempfehlung Spielplatz: Drei bis zehn Jahre (ältere Kinder haben sicherlich viel Spaß auf den Bolzplätzen)

Die Traktoren sind hier ein Highlight. Foto: Katja Flohrer

Alles an einem Ort auf dem Hof Leutenecker

Auf dem Hof Leutenecker in Remseck am Neckar gibt es alles, was es für einen gelungenen Ausflug mit Kindern braucht: einen kleinen Spielplatz, jede Menge Kindertraktoren, mit denen die Kleinen über den Hof düsen können und einen Hofladen, der fast keine Wünsche offen lässt.

Im Hofladen wählt Ihr sonntags aus einer großen Auswahl selbst gemachter Kuchen — viele davon sind sogar vegan. An allen anderen Tagen ist der Hofladen ein Selbstbedienungsladen. Auch dort bekommt man hochwertige Leckereien, wie zum Beispiel selbst gemachte Kekse im Glas, frisch gemahlenen Kaffee mit Hafermilch und eine feine Auswahl an kalten Getränke.

Adresse: Hof Leutenecker, Hohe Anwand 1, 71686 Remseck

Öffnungszeiten: Hofladen (Selbstbedienung) Mo-Sa 8-18 Uhr, Hofladen und Kuchenverkauf So 11.30-16 Uhr

Entfernung zum Spielplatz: Alles an einem Ort

Altersempfehlung Spielplatz: Drei bis sechs Jahre

Mein Tipp: Nehmt Euch ein paar Maultaschen mit nach Hause. Die sind sensationell gut.

Viel Platz und viele Geräte zum Spielen gibt es am Diakonissenplatz. Foto: Katja Flohrer

Klettertraum und Latte Macchiato in Stuttgart-West

Auf dem Diakonissenplatz im Stuttgarter Westen wurde vor einiger Zeit ein neuer Spielplatz eröffnet. Das Besondere daran: Die Spielelemente sind über den kompletten Park verteilt, sodass es sich auch an vollen Tagen nicht überlaufen anfühlt und sicherlich jedes Kind ein passendes Spielgerät findet.

Ein Klettergerüst samt Rutsche, ein Stangenwald, Schaukeln, Hängematten und ein Sandkasten mit kleinem Spielturm stehen zur Auswahl und laden zum Entdecken ein.

Gut versorgt werdet Ihr schräg gegenüber im Fietsen Radcafé. Dort gibt es nicht nur Kaffee aus der Siebträgermaschine, sondern auch Kuchen, Croissants, kalte Getränke, Eis und Vieles mehr. Das Café ist stilvoll und urban eingerichtet und bietet sowohl innen als auch außen jede Menge Sitzgelegenheiten.

Adresse: Fietsen Radcafé, Silberburgstraße 84, 70176 Stuttgart

Öffnungszeiten: Di-Fr 10-20.30 Uhr, Sa-So 10-18 Uhr

Entfernung zum Spielplatz: Circa 50 Meter

Altersempfehlung Spielplatz: Zwei bis acht Jahre

Mein Tipp: Probiert die Limos von GUA — die kommen aus Stuttgart und sind richtig erfrischend.

Eine Tunnelrutsche für die Kleinen. Foto: Katja Flohrer

Riesige Eiskugeln und ein Spielplatz für die Großen

In Renningen haben wir einen riesigen Spielplatz entdeckt, der auch ältere Kinder begeistert. Zugegeben, die Lage im Neubaugebiet ist nicht die schönste, aber die Spielgeräte überzeugen dafür umso mehr.

Eure Kinder können sich an verschiedenen Kletterinstallationen austoben. Besonders begeistert dabei der riesige Kletterturm, den man über mehrere röhrenförmige Netze erreicht. Runter geht’s dann über die steile und schnelle Tunnelrutsche.

Toll ist auch eine Kletterhöhle, in die die Kleinen über verschiedene unterirdische Tunnel hineinkrabbeln können. Auch der große Sandbereich mit Wasserlauf und Sonnenschutz ist ein Traum.

Und das Beste: Gleich ums Eck bekommt Ihr in der Gelateria Flora ein Eis. Für 2,50 Euro gibt’s eine riesige Kugel, die ihr im Café oder auf einer der vielen Bänke rund um den Spielplatz genießen könnt.

Adresse: Nelkenstraße 62, 71272 Renningen

Öffnungszeiten: Täglich 12.30-20.30 Uhr

Entfernung zum Spielplatz: Circa 50 Meter

Altersempfehlung Spielplatz: drei bis zwölf Jahre

Mein Tipp: Beim Stracciatella-Eis wird die flüssige Schokolade frisch ins Sahneeis gemischt. Yummy!

Beim Café Mieze gibt’s neben außergewöhnlichen Eissorten einen Sandkasten im Garten – und ein Spielplatz ist auch nicht weit. Foto: Katja Flohrer

Selbst gemachtes Eis und 50er-Jahre-Flair

Last but not least empfehle ich Euch das Café Mieze in Dettenhausen. Dieses ist nicht nur sagenhaft schön im 50er-Jahre-Stil eingerichtet, sondern bietet viele Leckereien — wie zum Beispiel selbst gemachtes Eis in besonderen Sorten. Wir haben Gurke, Zitrone-Basilikum und Ziegenmilch-Cranberry probiert. Wer es klassischer mag, bekommt natürlich auch eine Kugel Vanilleeis.

Draußen wartet ein toller Garten mit mehreren Sitzgelegenheiten und viel Platz auf euch. Für die Kleinen gibt’s einen Sandkasten und eine Wiese zum Toben. Ältere Kinder werden auf dem zwei Minuten entfernten Spielplatz Fronlach glücklich.

Adresse: Tübinger Straße 66, 72135 Dettenhausen

Öffnungszeiten: Di-Do 9-12 und 15-18 Uhr, Freitag 9-12 und 15-21 Uhr, Sa 11-18 Uhr, So 12-18 Uhr

Entfernung zum Spielplatz: Sandkasten und Wiese vor Ort, Spielplatz 200 Meter

Altersempfehlung Spielplatz: Sandkasten eins bis fünf Jahre, Spielplatz drei bis zehn Jahre

Mein Tipp: Das Ziegenmilch-Cranberry-Eis schmeckt sensationell gut.

Kleine Glücksmomente

Oft braucht es gar nicht viel, damit ein Nachmittag mit den Kindern besonders wird. Manchmal reicht schon ein schöner Spielplatz und ein leckerer Kaffee, den man in Ruhe (und heiß!) trinken kann, und — zack — sind alle Beteiligten glücklich.

Ich hoffe, unter meinen Tipps ist ein neuer Lieblingsort dabei, der Euch viele solcher Glücksmomente ermöglicht. Habt viel Spaß beim Erkunden!