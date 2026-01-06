Dass Chat GPT keine Satire versteht, haben nicht alle mitbekommen. Eine Markgröninger Influencerin erklärte kurzerhand einen 24/7-Markt am Feuersee zum Späti des Jahres.
Neu ist er nicht und auch nicht preisgekrönt: Der 24/7-Markt Kübler Go am Feuersee hat im Juli 2022 geöffnet, als Nachfolger der Metzgerei Kübler. Es ist ein kleiner Einkaufsladen, der zuerst gänzlich ohne Personal angekündigt wurde (inzwischen gibt es wenige Mitarbeiter und Security-Personal) und rund um die Uhr geöffnet hat. Perfekt für die Lage am Feuersee erfreut er sich seit über drei Jahren größter Beliebtheit, wenn andere Läden in der Umgebung schon geschlossen haben. Während der Weihnachtsfeiertage ist wohl auch eine Markgröninger Food-Influencerin auf ihn aufmerksam geworden.