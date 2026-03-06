Die RKH Gesundheit nimmt dies zum Anlass, mit einer Infoveranstaltung im Krankenhaus Bietigheim am Montag, 9. März, ab 18 Uhr, insbesondere auf die Bedeutung der Früherkennung aufmerksam zu machen und über moderne Vorsorgemöglichkeiten und Untersuchungsmethoden zu informieren. Dr. Marc Müller, Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie, Hämato-Onkologie, Pneumologie und Palliativmedizin im Krankenhaus Bietigheim, wird die wichtigsten Fragen zum Thema beantworten. Neben Ablauf und Nutzen der Untersuchungen stellt er moderne diagnostische Möglichkeiten verständlich vor. Die Veranstaltung findet in der Mitarbeiter-Cafeteria statt.