Die Aktion Darmkrebsmonat März hat das Ziel, möglichst viele für die Früherkennungsuntersuchung zu motivieren. In Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) gibt es dazu einen Infoabend.
06.03.2026 - 13:27 Uhr
Darmkrebs gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen – ist aber bei frühzeitiger Erkennung in vielen Fällen heilbar oder gar vermeidbar. Das teilt die RKH mit. Der Darmkrebsmonat März steht bundesweit im Zeichen der Aufklärung und Prävention und soll möglichst viele zur Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen motivieren.