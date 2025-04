Wer die Symptome eines Herzinfarkts kennt und weiß, was zu tun ist, kann Leben retten. In Weinstadt bietet ein kostenloser Abend Hintergrundwissen und praktische Übungen dazu.

Annette Clauß 03.04.2025 - 11:08 Uhr

Was ist zu tun, wenn ein Mensch einen Herzinfarkt erleidet? Und wie kann man Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen? Bei einem kostenlosen Informationsabend am Mittwoch, 9. April, gibt es in Weinstadt zwischen 18.30 und 20 Uhr viele wertvolle Tipps zu diesem Thema. Veranstalter des Abends sind der Kardioverein Rems-Murr-Kreis, das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Praxis für Ernährungstherapie „Fit mit Ernährung“. Der Abend findet in der Schafgasse 31 in Endersbach statt.