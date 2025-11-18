Infomesse zu Windrädern im Wald Das wollen die Renninger über den Windpark wissen
Sechs Windräder sollen bis zum Jahr 2030 im Hardtwald zwischen Bosch und der A 8 entstehen. Bei einer Informationsveranstaltung ist das Echo geteilt.
Warum sollen genau sechs Windräder im Hardtwald bei Renningen gebaut werden? Warum müssen sie überhaupt im Wald stehen und nicht an anderer Stelle, etwa im Industriegebiet? Und was ist, wenn gar nicht genug Wind dort weht? Das sind nur einige Beispiele von Fragen, die die Besucher einer Infomesse zum geplanten Windpark in Renningen am Montagabend hatten.