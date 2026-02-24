Mehr als 30 Unternehmen und Einrichtungen aus Gerlingen und der Region werben in Gerlingen um Nachwuchskräfte. Die Messe hat sich zur gefragten Plattform entwickelt.

Die Gerlinger Ausbildungs- und Studienbörse hat sich als Plattform offenbar bewährt, um sich über Berufe, Ausbildungen und Studiengänge zu informieren: Bereits zum sechsten Mal treffen Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen sowie Interessierte auf mehr als 30 ausstellende Unternehmen und Einrichtungen. Die Messe findet am Dienstag, 24. Februar, in der Gerlinger Stadthalle statt.

Die Reichweite der Veranstaltung geht dabei inzwischen weit über die Gerlinger Gemarkung hinaus. Nicht nur die anstehenden Absolventen der örtlichen Schulen nutzen die Börse zur Information, sondern auch aus den Schulen der Nachbarkommunen Ditzingen, Leonberg, Rutesheim, Korntal-Münchingen sowie den Stuttgarter Stadtteilen Weilimdorf, Feuerbach und Zuffenhausen informieren sich die Schülerinnen und Schüler über mögliche Perspektiven für einen Berufseinstieg oder Studium.

Dax-Konzern und Handwerksunternehmen präsentieren sich

Vom DAX-Konzern bis zum Handwerksunternehmen reicht die Ausstellerliste. Die mehr als 30 Unternehmen und Einrichtungen in Gerlingen und der Region bieten mehr als hundert Ausbildungsberufe und Duale Studiengänge.

Zudem gibt es einige Möglichkeiten, sich allgemein zur Berufswahl zu informieren, etwa bei der Agentur für Arbeit oder der Bildungsregion des Landkreises Ludwigsburg.

Neu in diesem Jahr ist ein Forum in der Stadthalle. Dort berichten Auszubildende und Duale Studenten in Kurzvorträgen aus der Praxis Ihrer Ausbildung. Die künftigen Berufseinsteiger hören, welche Erfahrungen gemacht wurden und welche Perspektiven die Ausbildung oder das Studium eröffnet.

Stadtmarketingverein und Stadt organisieren die Messe

Veranstalter der Börse ist der Stadtmarketingverein „Mein Gerlingen“ in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und den örtlichen Schulen.

Die Ausbildungs- und Studienbörse wird am 24. Februar 2026 um 15 Uhr mit einer kurzen Rede und einem Messerundgang von Bürgermeister Dirk Oestringer und der Vorsitzenden des Stadtmarketingvereins, Heike Bischoff eröffnet. Die eintägige Messe ist bis 19 Uhr geöffnet.