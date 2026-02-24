Mehr als 30 Unternehmen und Einrichtungen aus Gerlingen und der Region werben in Gerlingen um Nachwuchskräfte. Die Messe hat sich zur gefragten Plattform entwickelt.
24.02.2026 - 07:02 Uhr
Die Gerlinger Ausbildungs- und Studienbörse hat sich als Plattform offenbar bewährt, um sich über Berufe, Ausbildungen und Studiengänge zu informieren: Bereits zum sechsten Mal treffen Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen sowie Interessierte auf mehr als 30 ausstellende Unternehmen und Einrichtungen. Die Messe findet am Dienstag, 24. Februar, in der Gerlinger Stadthalle statt.