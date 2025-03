Die Zahl der Menschen, die bei sich daheim Strom mit einer Solaranlage erzeugen, wächst. Im Jahr 2024 machte Photovoltaik im Heimsegment 38 Gigawattpeak aus, auf Freiflächen-Anlagen 32 Gigawattpeak und auf Gewerbedächer 29 Gigawatt. Leuten, die bisher noch keine PV-Anlage und dafür viele Fragen haben, helfen die Stuttgarter Solarscouts seit knapp einem Jahr mit Informationen.

Mehrere Info-Veranstaltungen in Stuttgart

Bei den Solarscouts handelt es sich um einen Zusammenschluss von Ehrenamtlichen, die ihre Nachbarn und Mitbürger bei der Energiewende unterstützen wollen. Sie sind in der Regel in ihrem Stadtbezirk aktiv. Dazu stehen im März mehrere Veranstaltungen an in Stuttgart.

Am Donnerstag, 20. März, 19 Uhr, ist ein Info-Termin im Sitzungssaal des Bezirksamts in Obertürkheim, Augsburgerstraße 659; hier geht es auch um eine Bündelaktion in den Neckarvororten. Am Dienstag, 25. März, 18.30 Uhr, laden die Solarscouts in Bad Cannstatt ein, Ort ist das Neue Rathaus am Marktplatz 10. Am Freitag, 28. März, ist von 16 bis 18 Uhr eine Solarsprechstunde im Solargarten an der Paul-Löbe-Staffel, Verastraße 27A.

Am Montag, 31. März, 19 Uhr, geht es in Zazenhausen explizit ums Thema Balkonkraftwerke. Mit diesen Kleinkraftwerken darf man bis zu 800 Wattpeak produzieren und ins Hausnetz einspeisen. Ort ist das Vereinsheim TV Zazenhausen, Vogteiweg 9.