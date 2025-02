Beim städtischen i-Punkt am Zugang zur Leonberger Altstadt gibt es nicht nur den Anstecker, sondern Infos und weitere Souvenirs an das größte Fest des Jahres.

Marius Venturini 06.02.2025 - 09:51 Uhr

Als Sammlerstück oder besonderes Mitbringsel vom Pferdemarkt eignet sich der Pferdemarkt-Pin. In diesem Jahr in Silber, bietet ihn das Leonberger Stadtmarketing beim neuen Standort des i-Punkts am unteren Zugang zur Altstadt an. Seit kurzem sind der limitierte Pin und weitere Leonberg-Souvenirs in der Graf-Eberhard-Straße 2/1 erhältlich – solange der Vorrat reicht.