In welchem Zustand ist ein gebrauchtes Elektrorad mit Bosch-System? Bosch eBike Systems will möglichen Käufern diese Frage beantworten. Was das Tool kann und wer es bald nutzt.

Bosch will den E-Bike-Gebrauchtmarkt transparenter und sicherer machen: Ein digitales Zertifikat soll bei Modellen, die mit dem hauseigenen System unterwegs sind, unter anderem über den Zustand von Akku und Antrieb Aufschluss geben. Das teilt Bosch eBike Systems mit, ein Geschäftsbereich der Bosch-Gruppe. Wiederaufbereitungs-Spezialist Rebike ist ab Juli als erster Partner am Start.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgarter Technologiekonzern Keine Jubiläumsleistung mehr – Bosch-Chef begründet die Entscheidung Stefan Hartung spricht über die seit diesem Jahr gestrichene Jubiläumsleistung bei Bosch in Deutschland – und zeigt auf, was die ebenso einschneidende Alternative dazu gewesen wäre. Dem Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) mit Sitz in Berlin zufolge haben „professionell aufbereitete, hochwertige Gebrauchträder“ am Gesamtmarkt mittlerweile einen nennenswerten Anteil. Laut Bosch sind potenzielle Käufer aber oft verunsichert. Denn der Akku- und Antriebszustand der Modelle „lässt sich von außen kaum zuverlässig beurteilen oder mit anderen Angeboten vergleichen“. Die Lösung dafür soll „Certified by Bosch“ sein.

Was das Bosch-Zertifikat anzeigen kann

Der Akku- und Antriebszustand soll zum Zeitpunkt der Zertifizierung erfasst und mit Sternen dargestellt werden – je mehr Symbole, desto besser. Beim Antrieb würden beispielsweise die bislang zurückgelegte Strecke sowie die bisher beanspruchte Leistung erfasst, beim Akku lasse sich dagegen die Restkapazität in Prozent und die Anzahl an Ladezyklen anzeigen.

Das Zertifikat informiert laut Bosch eBike Systems auch über Marke, Modelljahr, Rahmennummer und Co. und bestätigt, dass keine Hinweise auf Tuning vorliegen – und dass das Rad in der eBike Flow App nicht als gestohlen gemeldet ist. Die Echtheit lasse sich auch per QR-Code überprüfen, um mögliche Käufer vor Fälschungen auf dem Gebrauchtmarkt zu schützen.

Auf diesem ist Rebike – ein Spezialist für Refurbishment, also für Wiederaufbereitung – der erste Partner. Ab Juli sollen die von ihm zertifizierten E-Bikes mit Bosch-System in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und den Niederlanden erhältlich sein, heißt es in der Mitteilung.

Rebike ist der erste Partner von Bosch eBike Systems, der das neue Tool nutzen wird. Foto: Bosch eBike Systems

Bosch eBike Systems will mit Zertifikat expandieren

Rebike biete die gebrauchten Modelle bei sich online sowie in den eigenen Läden, auf Partner-Marktplätzen und teils auf eigenen Verkaufsflächen beim Sportartikelhersteller Decathlon an. Perspektivisch wolle der Partner auch Belgien, Spanien, Italien und weitere europäische Märkte einschließen.

Bosch eBike Systems selbst plant, seine neue Lösung für gebrauchte Räder ab dem kommenden Jahr an weiteren Anlaufstellen in Europa verfügbar zu machen – und so den Fachhandel mit zertifizierten E-Bikes transparenter zu gestalten.