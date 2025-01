Die Deutsche Bahn AG verspricht besseren Service an ihren Stationen. Doch fast 80 Prozent der Anlagen hat der Konzern längst verscherbelt – die fatalen Folgen bekommen Fahrgäste bis heute zu spüren.

Thomas Wüpper 28.01.2025 - 14:39 Uhr

Jedes Jahr wird der Bahnhof des Jahres gekürt. Die Allianz pro Schiene zeichnet mit dem Preis besonders attraktive Verkehrsstationen aus. Leider gibt es auch viele negative Beispiele. Vor allem in kleineren Orten bieten manche einst schmucken Bahnhofsgebäude keinen schönen Anblick, manche sind böse heruntergekommen und zugesperrt. Das verschandelt das Ortsbild und schreckt potenzielle Kunden ab, den umweltschonenden Schienenverkehr zu benutzen. Nicht nur Senioren vermissen, was früher am Bahnhof selbstverständlich war: Fahrkartenschalter, Warteräume und eine nutzbare Toilette.