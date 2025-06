Hätte die Koalition aus Union und SPD ein Wappen, dann stünde in dessen Zentrum mit ziemlicher Sicherheit kein Tier, sondern Fahrzeug, genauer: ein Bagger. Schließlich will die Regierung das Land erneuern und in Brücken, Schienen und Digitalisierung investieren. „Die Bagger müssen rollen“, sagte Vizekanzler Klingbeil in dieser Woche.