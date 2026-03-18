In Nufringen werden drei Umspannstationen gebaut und Teile des Mittelspannungsnetzes erneuert.

Ulrich Stolte 18.03.2026 - 15:58 Uhr

Die Netze BW baut für etwa eine Million Euro drei neue Umspannstationen inNufringen. Die Investition sei nötig geworden, um das Nufringer Netz für die Energiezukunft fit zu machen, schreibt die Netze BW. Eine Station versorgt das neue Wohngebiet an der Calwer Straße, eine weitere das Wohngebiet Wiesengrund. Die dritte kommt an den Bahnhof, um den „wachsenden Bedarf an Ladepunkten für E-Autos zu decken“, wie es in der jüngst veröffentlichten Pressemitteilung heißt. Deswegen werden auch die Kabel teilweise erneuert. Vor allem die Leitungen, die für mittlere Spannungen ausgelegt sind, werden in Nufringen durch bessere und leistungsfähigere Stromleitungen ersetzt.