Infrastrukturprojekte betroffen Kommunen müssen wieder umplanen
Die Sanierung der Filstalbahn wird verschoben – davon sind verschiedene Projekte vieler Städte und Gemeinden im Landkreis Göppingen betroffen.
Was sich schon seit diesem Mai angedeutet hatte, ist jetzt ganz offiziell: Die Deutsche Bahn (DB) streckt den Zeitraum für ihre geplanten mehr als 40 Generalsanierungen vom Jahr 2031 auf 2036, was daher auch eine Verzögerung im Filstal bedeutet. Statt 2028/29 wird als Datum nun 2030 genannt. Dann soll die Strecke umfassend saniert werden, was eine mehrmonatige Vollsperrung bedeutet. Die Verschiebung wird Auswirkungen auf diverse Infrastrukturprojekte im Filstal haben.