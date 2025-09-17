 
  2. Region
  4. Landkreis Göppingen

  6. Kommunen müssen wieder umplanen

Infrastrukturprojekte betroffen Kommunen müssen wieder umplanen

Infrastrukturprojekte betroffen: Kommunen müssen wieder umplanen
1
Die Unterführung „Dole“ in Salach sollte sicherer und radgerecht während der Generalsanierung der Bahn gemacht werden. Foto: Giacinto Carlucci

Die Sanierung der Filstalbahn wird verschoben – davon sind verschiedene Projekte vieler Städte und Gemeinden im Landkreis Göppingen betroffen.

Was sich schon seit diesem Mai angedeutet hatte, ist jetzt ganz offiziell: Die Deutsche Bahn (DB) streckt den Zeitraum für ihre geplanten mehr als 40 Generalsanierungen vom Jahr 2031 auf 2036, was daher auch eine Verzögerung im Filstal bedeutet. Statt 2028/29 wird als Datum nun 2030 genannt. Dann soll die Strecke umfassend saniert werden, was eine mehrmonatige Vollsperrung bedeutet. Die Verschiebung wird Auswirkungen auf diverse Infrastrukturprojekte im Filstal haben.

 

Hoffnung, dass die Pläner der Bahn nicht wieder geändert werden

Jörg-Michael Wienecke, der Leiter des Amts für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur im Landratsamt, geht davon aus, dass die Ankündigung der Deutschen Bahn nicht überall Begeisterung hervorruft: „Wir wissen aus zahlreichen Gesprächen, dass sich die Städte und Gemeinden darauf eingestellt hatten, dass die Generalsanierung 2029 stattfindet.“ Projekte wie etwa neue Brücken oder Unterführungen bräuchten ohnehin schon lange Planungsvorläufe, müssen Jahre vorher mit der DB abgesprochen werden. „Wenn jetzt von der Bahn die Pläne wieder über den Haufen geworfen werden, ist der Vorlauf wieder sehr lang.“ Das sei aber immerhin besser, als wenn die Sanierung vorgezogen worden wäre.​

Nun hofft Wienecke, dass sich die Pläne nicht noch ein weiteres Mal ändern werden: „Für die Gemeinden ist das jetzt hoffentlich die finale Ansage.“ Betroffen von der Verzögerung ist unter anderem Süßen. Die Stadt hatte entschieden, den weiteren Rückbau der Heidenheimer Straße nach hinten zu schieben, um während der Generalsanierung den Schienenersatzverkehr nicht durch eine zusätzliche Baustelle im Zentrum zu belasten. „Unglücklich“ und „ärgerlich“ nannte Bürgermeister Marc Kersting bereits im Juni die im Raum stehende Verschiebung. Betroffen vom neuen Zeitplan ist auch die Sanierung der Fußgängerunterführung beim Verwaltungsgebäude der Spindelfabrik in Süßen.

Auswirkungen gibt es allerorten

Mit der langen Gleissperrung während der Sanierung planen etliche weitere Kommunen entlang der Bahnstrecke. In Eislingen beispielsweise gibt es Überlegungen, eine Radunterführung an der Schlosspassage zu bauen, das muss der Gemeinderat allerdings erst noch entscheiden. Die Unterführung „Dole“ verbindet in Salach das Schachenmayr-Areal mit den Krautländern. Schon seit Jahren wird geplant, sie größer, sicherer und radgerecht zu machen. Auch dafür ist bis jetzt die Generalsanierung der Bahn vorgesehen. Allerdings sei eine konkrete Absprache mit der Bahn schwierig, sagte Bürgermeister Dennis Eberle im Juni dazu: „Das ist alles sehr vage.“​

In Göppingen wird die Änderung der Bahnpläne Auswirkungen auf die Erneuerung der Bahnquerung bei der Sonnenbrücke haben. Und in Gingen ist gestern mit der Einrichtung der Baustelle entlang des Marrbachs zur Verbesserung des Hochwasserschutzes begonnen worden. Für den Durchlass des Bachs am Bahndamm ist die Bahn verantwortlich, auch dessen Bau muss nun wohl verschoben werden.​

Der Zeitplan zur S-Bahn wackelt

Und dann ist da noch die S-Bahn: Die Regionalversammlung drückt hier auf die Tube und will die Planungen zügig vorantreiben – wegen des Zeitfensters für die notwendigen Bauarbeiten zur Verlängerung ins Filstal. Dazu soll die Generalsanierung der Filstalbahn genutzt werden, doch nun wackelt auch dieser Zeitplan. Im Januar hatte der Verband Region Stuttgart noch mitgeteilt: „Mit dem neuen Verkehrsvertrag ab 2032 könnte ein Vorlaufbetrieb zwischen Bad Cannstatt und Süßen starten.“ Doch endgültig ist bei dem Thema ohnehin noch nichts entschieden, darauf verweist auch Wienecke: „Die S-Bahn-Planung ist noch in einem Frühstadium. Da machen wir uns momentan noch nicht die ganz großen Gedanken.“ Und er betont: „Wir haben seinerzeit die Planung grundsätzlich begrüßt, aber da wird sich auch der neue Landrat positionieren müssen.“​

