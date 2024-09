Es gibt zwei Möglichkeiten, um die orangefarbene Girocard der ING zu kündigen. Entweder Sie loggen sich ins Online-Banking ein oder Sie kündigen bequem per App. So gehen Sie vor.

ING Girocard in der App kündigen

Öffnen Sie die ING App

Klicken Sie auf "Girokonto"

Wählen Sie den Menüpunkt „Karten“ aus

Dann weiter über "Kartenverwaltung"

Tippen Sie nun auf die Girocard

Scrollen Sie nach unten zu „Karte kündigen“

Bestätigen Sie und kündigen Sie die Karte

ING Girocard im Online-Banking kündigen

Loggen Sie sich am PC ins Online-Banking ein

Gehen Sie nun in die Einstellungen

Wählen Sie unter Karten die Girocard aus

Klicken Sie auf „Verwalten“ und dann auf „Karte kündigen“

Bestätigen Sie die Kündigung

Lesen Sie auch: Wie lange dauert eine Überweisung?

Welche Folgen hat die Kündigung der Girocard?

Die Karte wird mit sofortiger Wirkung nach der Kündigung ungültig. Sie können mit der Girocard also nicht mehr bezahlen oder Geld abheben. Auf Ihr Konto oder Ihre IBAN hat die Kündigung jedoch keine Auswirkungen. Dort bleibt alles so, wie es ist. Der einzige Unterschied ist, dass Sie fortan ausschließlich mit der (weiterhin kostenlosen) VISA Card der ING bezahlen können. Diese wird jedoch nicht in allen Geschäften akzeptiert. Gerade kleinere Händler akzeptieren oftmals nur Girokarten. In diesem Fall müssten Sie in bar bezahlen oder auf eine andere Girocard zurückgreifen.

So entsorgen Sie die Girocard

Nachdem Sie die Girocard gekündigt haben, dürfen Sie diese behalten. Falls Sie sich dazu entscheiden, die Karte zu entsorgen, sollten Sie sie zunächst zerschneiden. Schneiden Sie dazu am besten einmal quer durch Ihren Namen und die Kontonummer. Den Chip sollten Sie mindestens in vier kleine Stücke zerteilen. Zertrennen Sie außerdem noch den Magnetstreifen durch einen Längsschnitt. Da es sich aufgrund des Chips der Karte um Elektroschrott handelt, dürfen die Schnipsel nicht im Restmüll entsorgt werden. Bringen Sie diese zu einer Sammelstelle für Elektroschrott, zum Beispiel beim örtlichen Abfallwirtschaftsbetrieb. Weitere Informationen zur fachgerechten Entsorgung von Elektroschrott finden Sie auf dem Serviceportal Baden-Württemberg.

Lesen Sie jetzt weiter: Kontaktlos bezahlen und trotzdem PIN eingeben?