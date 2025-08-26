Ein Lastwagenfahrer hatte sein Fahrzeug in Ingersheim (Kreis Ludwigsburg) abgestellt. Allerdings versäumte er wohl, dieses ordnungsgemäß zu sichern, woraufhin der Laster losrollte.

Julia Amrhein 26.08.2025 - 13:32 Uhr

Ein 50-Jähriger ist am Montag in Ingersheim von seinem eigenen Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann das Fahrzeug gegen 16.30 Uhr in der Hessigheimer Straße abgestellt und war dann ausgestiegen, ohne den Laster ordnungsgemäß zu sichern. Dieser kam daraufhin auf der abschüssigen Straße ins Rollen.