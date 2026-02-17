Ingolf Welte tritt ab „Nur ein Wimpernschlag in Nufringens Geschichte“
Nufringens Bürgermeister Ingolf Welte tritt ab. Er hinterlässt eine schuldenfreie Kommune, in der jedes Kind einen Platz im Kindergarten hat.
Als Ingolf Welte nach seinem letzten Arbeitstag am vergangenen Freitag das Nufringer Rathaus verlassen hat, hatte er nicht nur 5400 Überstunden angesammelt, sondern auch 43 Tage Resturlaub. Doch nicht nur das hinterlässt er nach acht Jahren auf dem Chefsessel des Nufringer Rathauses: Eine Gemeinde, die immer noch schuldenfrei ist, und eine Gemeinde, in der jedes Kind einen Kindergartenplatz hat.