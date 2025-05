Norwegens Prinzessin Ingrid Alexandra studiert bald in Sydney. Geht es auch wegen der guten Surfspots nach Down Under?

Theresa Schäfer 27.05.2025 - 10:28 Uhr

Schwedens Kronprinzessin Victoria studierte in Yale. Der belgische König Philippe an der Stanford University. Europas Hochadel zieht es fürs Studium oft ganz weit in die Ferne. Nur dort können sie ein einigermaßen normales Studentenleben führen, auf dem Campus in der Menge der jungen Leute verschwinden. An amerikanischen Hochschulen ist es unwahrscheinlicher, als Prinz oder Prinzessin eines europäischen Königshauses erkannt zu werden, wenn man in der Mensa in der Schlange steht oder mit Freunden in der Kneipe sitzt.