Initiative aus dem Rems-Murr-Kreis Wie heiß sind Baden-Württembergs Klassenzimmer wirklich?
Eine neue Heatmap soll erstmals zeigen, wie stark die Schulen im Land unter der Sommerhitze leiden.
Eine neue Heatmap soll erstmals zeigen, wie stark die Schulen im Land unter der Sommerhitze leiden.
Die Sommerhitze drückt längst nicht mehr nur auf Straßen und Plätze. Auch in vielen Schulen wird sie zunehmend zum Problem. Während draußen die Temperaturen steigen, verwandeln sich Klassenzimmer mancherorts in stickige Wärmekammern. Der Murrhardter Landtagsabgeordnete Ralf Nentwich will das nun sichtbar machen – mit einer landesweiten Heatmap für Baden-Württembergs Schulen.