Über eine Filderstädter Initiative werden ältere Menschen nach einem Klinikaufenthalt von Freiwilligen mit einfachen Handreichungen unterstützt – kostenfrei.
26.10.2025 - 18:00 Uhr
Bernd Kristel ist ein großer, kräftiger Mann. An die Zeit nach der Reha, als er sich eher kraftlos gefühlt hat, erinnert er sich aber noch genau: Gehstützen, die vielen Treppen im Mehrfamilienhaus, und dann noch zu Fuß einkaufen gehen, weil das Autofahren anfangs nicht möglich war. „Das war mehr als beschwerlich“, sagt der Bonlandener rückblickend.