Initiative in Weinstadt Elternpakt gegen Smartphone-Druck – Warum 88 Prozent länger warten wollen
Eltern und eine Schule in Strümpfelbach setzen auf spätere Smartphone-Nutzung – und treffen damit offenkundig einen Nerv.
Eltern und eine Schule in Strümpfelbach setzen auf spätere Smartphone-Nutzung – und treffen damit offenkundig einen Nerv.
Die Szene wirkt fast wie ein Gegenentwurf zur Gegenwart: Kinder rennen über den Schulhof, lachen, streiten, rennen, spielen Verstecken. Kein Summen aus Klassenchats, keine vibrierenden Hosentaschen, kein Dauerblick aufs Display. In Strümpfelbach, dem kleinen Weinstädter Teilort zwischen Weinbergen und Fachwerk, wollen Eltern genau diesen Raum verteidigen – gegen einen Alltag, der für viele Kinder längst vom Smartphone bestimmt wird.