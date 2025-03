Sinkende Budgets, weniger Mitglieder – und doch große Chancen? Ein Engagementförderer aus Winnenden will mit zehn Thesen und einer Diskussionsreihe Ideen für die Zukunft aufzeigen.

Frank Rodenhausen 10.03.2025 - 11:50 Uhr

In den katholischen Kirchengemeinden des Rems-Murr-Kreises stehen am 30. März richtungsweisende Wahlen an. Gewählt werden jene, die in den nächsten fünf Jahren das Gemeindeleben gestalten – basisdemokratisch, aber in Zeiten schwindender Mittel und Mitgliederzahlen.