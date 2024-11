Baby- und Kinderfotos Säuglinge mit Blumenkränzen und Hasenohren – was soll das?

Warum kann man Kinder nicht einfach so fotografieren, wie sie sind? Das fragt sich unsere Autorin Lisa Welzhofer beim Anblick all der Babys, die in Holzkisten drapiert und mit Blumengebinden bekränzt werden.