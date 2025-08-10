Sind sich Menschen mit Behinderung der Tragweite einer Eheschließung bewusst? Eigentlich gibt es ein Recht darauf. Doch ein ziemlich einmaliger Fall zeigt, dass nicht überall so gedacht wird.
10.08.2025 - 05:00 Uhr
Oschersleben - In nicht einmal zehn Minuten ist vorbei, worauf sie 885 Tage gewartet haben. Keine großen Worte des Standesbeamten. Als sie den Raum im Rathaus betreten, läuft leise Andy Borg: "Die berühmten drei Worte". "Und klingt's auch etwas pathetisch, ich mein′ es so, wie ich's sag."