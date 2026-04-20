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Inklusion in der Wilhelma Hürden im Zoo – Landesseniorenrat fordert barrierefreien Interimseingang

Inklusion in der Wilhelma: Hürden im Zoo – Landesseniorenrat fordert barrierefreien Interimseingang
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Der obere Eingang zur Wilhelma ist wegen des Baus der Elefantenwelt geschlossen. Foto: Iris Frey

Seit der obere Eingang in der Wilhelma geschlossen ist, kämpfen Senioren und Familien mit Kinderwagen mit steilen Wegen. Was sagt die Landesregierung dazu?

Lokales: Iris Frey (if)

Der Landesseniorenrat unterstützt Forderungen von Wilhelm-Besuchern nach einem Interimszugang am Rosensteinpark. Die Vorsitzende, Heike Baehrens, sagt: „Der derzeit geschlossene obere Eingang stellt insbesondere für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Gehbehinderung sowie Familien mit Kinderwagen eine erhebliche Belastung dar.“ Ihnen fehlt damit ein barrierefreier Zu- und Ausgang, an dem sie dort bequem ohne Hindernisse und Steigungen in den Zoo gehen oder ihn verlassen können. Für manche bedeute dies sogar, dass sie den oberen Teil der Wilhelma aufgrund der starken Steigung beziehungsweise des Gefälles nicht mehr besuchen könnten.“

 

„Der obere Ausgang fehlt sehr“, sagt eine 80-jährige Besitzerin einer Dauerkarte, die mit ihrem schwerbehinderten Mann mit Rollator regelmäßig in der Wilhelma zu Besuch ist. Doch, seit der Ein- und Ausgang vom Rosensteinpark wegen des Baus der Elefantenanlage geschlossen ist, wird es für das Ehepaar aus Vaihingen immer schwieriger. „Wir konnten sonst immer über den Haupteingang nach oben laufen oder von oben durch den Rosensteinpark nach unten“, sagt die Frau. Sie habe auch andere Seniorinnen und Senioren getroffen, die ebenfalls den Zugang vermissten.

Die Baustelle der Elefantenwelt. In der Mitte war der obere Eingang. Foto: Grafik/Lange

Zuletzt hatte sich eine Seniorin gemeldet, die mit ihren Enkelkindern regelmäßig in der Wilhelma zu Besuch ist. Sie wie auch die 80-Jährige wünschen sich einen Interimseingang im Bereich der Servalanlage oder der Somali-Wildesel.

Besucher und Landesseniorenrat fordern einen Interimseingang. Foto: Iris Frey

Die 80-Jährige wünscht sich zudem im oberen Bereich der Wilhelma mehr Sitzgelegenheiten, am besten Bänke mit Lehne. Seit das Restaurant am Schaubauernhof weg ist und abgerissen wurde, hat sie festgestellt, dass die vorhandenen Bänke oft besetzt sind. Nicht jeder wolle beim Bistro am asiatischen Schaubauernhof sich setzen und etwas verzehren, wenn er nur ausruhen wolle, so die Frau. Und gerade auch der obere Bereich der Wilhelma sei für sie sehr interessant. So hätten sie sich sehr gefreut, dort auch das neue Amurtiger-Paar in der Anlage zu sehen.

Betroffene wollen nicht bis 2029 warten

Die Betroffenen, die sich nun eine Interimslösung wünschen, freuen sich zwar auf die neue Elefantenanlage, wollen aber nicht bis mindestens 2029 warten, bis die Anlage fertig ist und dann ein Zugang von der Pragstraße aus möglich ist. Die bis zu vier Jahre Bauzeit sind für sie eine lange Zeit des Wartens. Sie möchten nicht darauf verzichten und nur den unteren Bereich der Wilhelma besuchen. So werde ein bestimmter und treuer Personenkreis ausgegrenzt, klagt die Seniorin. Auch sei es wegen der derzeitigen Bauarbeiten an den Subtropenterrassen nicht möglich, jeden Weg dort zu gehen.

Landesseniorenrat plädiert für zeitnahe Zwischenlösung

Als Landesseniorenrat Baden-Württemberg setze sich das Gremium dafür ein, „dass allen Menschen eine barrierefreie Mobilität ermöglicht wird und sie uneingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können“, teilte Baehrens weiter mit. Vor diesem Hintergrund würde es man sehr begrüßen, wenn zeitnah eine Zwischenlösung geschaffen werde, die den Bedürfnissen eines großen Teils der zahlenden Besucherinnen und Besucher gerecht werde.

Ein neuer Zugang zur Wilhelma soll erst 2029 in der Pragstraße fertig sein. Foto: Iris Frey

Der Sprecher des Finanzministeriums erklärt, dass er die Kritik verstehe, aber im Ministerium keine Beschwerden eingegangen seien und bei der Wilhelma sich die Zahl der Beschwerden in Grenzen halte. Dem Bau eines Interimseingangs erteilt er eine Absage.

Seine Begründung: „Aufgrund der räumlichen Gesamtsituation einschließlich der internen und externen Anbindung ist es mit verhältnismäßigem Aufwand nicht möglich, das Drehkreuz an eine andere Stelle zu versetzen oder dort kurzfristig einen neuen Ein-/Ausgang einzurichten.“ Bei Bedarf sei an Wochenenden und Feiertagen der Eingang an der Pragstraße geöffnet. Mit Fertigstellung der neuen Elefantenwelt werde es im oberen Parkbereich wieder einen Besuchereingang geben. Die Elefantenwelt umfasse künftig den zweiten wichtigen Haupteingang der Wilhelma direkt an der Stadtbahnhaltestelle „Rosensteinpark“ und werde Maßstäbe bei der Barrierefreiheit setzen.

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