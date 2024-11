Bilder aus dem Hören zu entwickeln – darin sind Seheingeschränkte geübt. Mit Audiodeskription will das Theaterhaus Stuttgart das Theater-Ganze vermitteln – erstmals am 29. November bei Josef Hader.

Theaterhaus Stuttgart-Lenker Werner Schretzmeier ist kein Meister des Überschwangs. Jeder Tag, jeder Abend im Theaterhaus, das macht er immer wieder deutlich, ist hart erkämpft. Und vielleicht gerade deshalb engagiert sich Schretzmeier für einen möglichst schrankenlosen Zugang zu Konzerten, Theater- und Tanzaufführungen, Comedy-Abenden und vielem mehr im Theaterhaus. „Diesen Freitag“, sagt Schretzmeier, „gehen wir auf diesem Weg einen ganz wichtigen Schritt“. Am 29. November ist mit dem Auftritt von Josef Hader erstmals im Theaterhaus ein Abend mit Audiodeskription zu erleben – für Seheingeschränkte eine Möglichkeit, eine Veranstaltung noch intensiver zu erleben.

Unsere Empfehlung für Sie Staatsgalerie Stuttgart Inklusion hilft Allen Die vielen guten Ideen für die barrierefreie Zugänglichkeit der Staatsgalerie Stuttgart sind auch ein Angebot an deren Förderer.

Darum geht es: „Mithilfe eines Audioguide-Systems“, erklärt als Theaterhaus-Partner das Leipziger Unternehmen HörMal Audiodeskription, „können Menschen mit einer Sehbehinderung eine Audiodeskription empfangen. Die Informationen werden über Kopfhörer empfangen. Die Audiodeskription ergänzt die Höreindrücke bei einer Veranstaltung oder in einem Film. Der Sprecher oder Autor für die Audiodeskription ist darauf trainiert, das zu Sehende für Menschen, die es nicht sehen können, kurz und knapp zu erklären“. Kurz: „Man kann es sich wie eine zweite Tonspur vorstellen. Die erste Tonspur sind die Höreindrücke, die jeder Mensch bei einer Veranstaltung oder in einem Film wahrnehmen kann. Auf der zweiten Tonspur ist die bildliche Übersetzung (Audiodeskription) zu hören.“

Lesen Sie auch

Werner Schretzmeier Foto: Stadtpalais

Mehr als 30 Anmeldungen von Menschen mit Seheinschränkung verzeichnet das Theaterhaus für den Hader-Abend im großen Saal T 1 bereits. „Das bestärkt uns“, sagt Werner Schretzmeier – und fügt für ihn typisch hinzu: „Aber es ist natürlich auch Verpflichtung“. Es könnte mehr Audiodeskriptionen im Theaterhaus geben, deutet auch Sprecher Kai Biesener an. Bei HörMal lässt man im Kalender bereits weit blicken – am 22. Februar 2025 gibt es Audiodeskription für den Musiktheater-Abend „Me and Mr. Cash“, und am Freitag, 14. März 2025, locken die Gauthier Dance Juniors ins Theaterhaus Stuttgart.

Audiodeskription bei Deichkind-Konzert

Werner Schretzmeier freut es. „Das Theaterhaus“, sagt er, „ hat sich in seiner inzwischen fast vierzigjährigen Geschichte immer als ein offenes Haus verstanden, in dem Kultur für alle präsentiert wird. Ich freue mich sehr, wenn wir jetzt mit Hilfe von Audiodeskription auch zur Barrierefreiheit für Menschen mit Sehbehinderungen beitragen“. Das ursprünglich aus der Arbeit mit den Leipziger Handballern etablierte HörMal-Team um Gründer Tomke Koop und Florian Eib wartet derweil mit Audiodeskription im XXL-Format auf – am 30. November beim Deichkind-Konzert in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig. Und für Koop und Eib ist klar: „Die Nachfrage steigt ständig.“ Und sie ergänzen: „Inklusion heißt, aufeinander zuzugehen.“

Hier geht es zu Josef Hader

Anmeldung

Sie wollen am 29. November mit Audiodeskription bei Josef Hader im Theaterhaus dabei sein? Die Anmeldung ist möglich über veranstaltungen@hoermal-audio.org oder telefonisch unter 0341-33208860. Natürlich beantwortet das HörMal-Team auch gerne alle Fragen rund um die Audiodeskription, Anreise oder Begleitpersonen bzw. Begleitservices. Für Menschen mit Sehbehinderung wird auch Unterstützung für den Weg von den Haltestellen ins Theaterhaus und zurück angeboten.

Tickets

: Der Eintrittspreis für Josef Hader beträgt regulär 31,10 Euro und ermäßigt 25,60 Euro. Begleitpersonen sind für Menschen mit einem Schwerbehindertenausweis mit dem Zeichen „B“ frei.