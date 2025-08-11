Inklusions-Team Handball Die Rankbach Rockets werden Filmstars
Die Inklusions-Handballer der SpVgg Renningen sind Hauptdarsteller im neuen Imagefilm der Glücksliga – der Auftritt war ursprünglich allerdings gar nicht so geplant.
Der Filmset lag nicht in Hollywood oder in New York City oder am Waikiki Beach auf Hawaii, sondern eher weit jenseits von Afrika. Die eher schmucklose Rankbachhalle in Renningen diente als Hintergrund – oder im Jargon: als Location – für die Aufnahmen des neuen Imagefilms des Sportausrüsters Kempa sowie der Glücksliga.