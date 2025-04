Einen Sonderpreis beim Schulwettbewerb Deutsches Sportabzeichen 2024 hat die Leonberger Karl-Georg-Haldenwang-Schule (KGHS) gewonnen. Der Wettbewerb soll das Interesse der Schülerinnen und Schüler an sportlicher Aktivität wecken. Gemeinsam mit dem Kultusministerium schreibt der Württembergische Landessportbund jährlich den Schulwettbewerb aus.

Insgesamt 24 Schulen, jeweils die sechs Bestplatzierten in vier Kategorien haben Urkunden und Sachpreise erhalten. Die Auszeichnungen wurden an diejenigen Schulen aus Württemberg vergeben, bei denen – gemessen an der Gesamtschülerzahl – prozentual die meisten Schüler und Lehrer das Deutsche Sportabzeichen erfolgreich abgelegt haben. Die KGHS-Lehrerin Hannah Steinheber, die Leiterin des Sportteams, und der Lehrer Sebastian Ochs nahmen zusammen mit vier Schülerinnen und Schülern den Preis in Stuttgart entgegen. Mit dem Sonderpreis verbunden ist ein Gutschein einer Turngerätefabrik in Höhe von 200 Euro.

Lesen Sie auch

„Die Initiative ist vom Sportkreis Böblingen ausgegangen, der die Schulen über das Projekt ‚Mit Handicap zum Sportabzeichen’ informiert hat“, sagt Timur Erdem, der Leiter der Karl-Georg-Haldenwang-Schule. „Unsere Sportlehrer haben dies gerne und begeistert aufgegriffen.“. Die Vorbereitungen und das Training wurden dann einfach in den Sportunterricht integriert.

„An der Schule wird hervorragende Arbeit geleistet und auf dem Demokratiepreis im vergangenen Jahr folgt nun auch die sportliche Auszeichnung“, lobt Landrat Roland Bernhard. Für die Schule, die unter Trägerschaft des Landkreises ist, sei die Organisation der Sportabzeichen-Abnahme eine organisatorische Meisterleistung gewesen.

Signal an vergleichbare Einrichtungen

„Dass jetzt die Karl-Georg-Haldenwang-Schule sogar landesweit ausgezeichnet wurde, freut uns sehr“, sagt Ekkehard Fauth. Der ehemalige Höfinger Ortsvorsteher, der danach 24 Jahr lang Bürgermeister in Aidlingen war, ist der Präsident des Sportkreises Böblingen. „Es ist ein Signal an andere vergleichbare Einrichtungen, sich in gleicher Weise zu engagieren und gleichzeitig auch die Botschaft, dass es sich lohnt, sich für Inklusion im Sport einzusetzen“, meint Fauth. 2024, im Jahr der Paralympischen Sommerspiele in Paris, wurde dann die Sportbegeisterung an der Karl-Georg-Haldenwang-Schule für die Aktion genutzt.

„Es ist sehr erfreulich, dass so viele Schülerinnen und Schüler von Klasse 3 bis Klasse 12 an dem Training für das Sportabzeichen teilgenommen und dann 33 von ihnen das Sportabzeichen erfolgreich abgelegt haben“, ist KGHS-Schulleiter Timur Erdem stolz. „Die Teilnehmenden haben sich gegenseitig zur Höchstform angespornt und sie hatten vor allem viel Spaß an der Aktion.“

Die Karl-Georg-Haldenwang-Schule firmiert offiziell als ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Auf den Sportunterricht wird großer Wert gelegt, da auch durch Sport eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglich ist. Die Schule veranstaltete letztes Jahr anstatt der Bundesjugendspiele einen Spiel- und Sporttag auf dem Gelände des SV Leonberg/Eltingen. Dort legten 33 Schülerinnen und Schüler erfolgreich das Deutsche Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung ab. Die Kinder und Jugendlichen wurden nach Alter gestaffelt in eigene Gruppen aufgeteilt. Sie nahmen parallel zu den übrigen Gruppen am Spiel- und Sporttag an den Übungen in ihren Disziplinen teil.

Auf Sportunterricht wird an der Schule großer Wert gelegt

Es wurden vier Disziplinen aus den Kategorien Kraft (Standweitsprung), Ausdauer (Dauerschwimmen, Ausdauerlaufen), Schnelligkeit (Sprint) und Koordination (Zielwurf) festgelegt, damit bei einer so großen und altersgemischten Gruppe gleichzeitig das Abzeichen abgenommen werden konnte. Voraussetzung für die Abnahme der Abzeichen war auch ein Nachweis, dass die Teilnehmer schwimmen können. Dies konnte während des regulären Schwimmunterrichts, aber vor allem auch mit der Unterstützung durch den Schwimmverein Wasserfreunde Leonberg, erreicht werden.